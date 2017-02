Hessen 03:15 bis 04:00 Dokumentation Rom, Stockholm, Budapest Von Städten und Menschen D 2013 Live TV Merken Rom in 48 Stunden zu erkunden - dafür ist gutes Schuhwerk unbedingt erforderlich. Dann lassen sich auf einem spannenden Rundgang 2.000 Jahre Geschichte erleben. Für Ruinenromantiker ist Rom mit seinen überwältigenden Monumenten der Antike ein Nabel der Weltkultur, für fromme Katholiken Pilgerziel und heilige Stadt und für Italienliebhaber der Inbegriff italienischen Lebensgefühls. Als - fast - italienisch gilt auch Stockholm. Die schwedische Hauptstadt wird auch "Venedig des Nordens" genannt: Sie ist durchzogen von zahlreichen großen Wasserflächen, und auch die Ostsee mit den vielen kleinen Schäreninseln ist nur ein paar Kilometer entfernt. Vor allem aber locken eine romantische Altstadt, enge Gassen, herrschaftliche Paläste und Läden mit ausgefallenem Design Besucher in die Stadt. Ungarns Metropole Budapest ist dagegen eher großzügig angelegt - sie ist eine der prachtvollsten Metropolen Europas. Das hell erleuchtete Palais auf dem Burgberg oder das schneeweiße Parlamentsgebäude am Donauufer hinterlassen Eindrücke, die der Reisende nie mehr vergisst. Auf einem Stadtrundgang darf natürlich ein Besuch im Kaffeehaus ebenso wenig fehlen wie der Blick in die Markthalle oder auf den "Budapester", dieses unverwüstliche Schuhwerk aus Schusterhand - und auf einen ganz besonderen Strudel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Von Städten und Menschen Regie: Wolf-Michael Eimler/Horst Schettler/Frank Schwarz/Harald Zander

