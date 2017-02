Hessen 22:45 bis 00:10 Krimiserie Sherlock - Im Zeichen der Drei GB 2014 20 40 60 80 100 Merken Kombinieren, deduzieren und Spuren lesen: Das sind Sherlock Holmes' Stärken. Die Rolle des Trauzeugen, der auf der Hochzeitsfeier seines Freundes John Watson eine gefühlvolle Rede halten soll, stellt ihn vor Probleme. In seiner Not besinnt er sich auf ungelöste Fälle: Ein Leibgardist der Königin wähnte sich von einem mysteriösen Stalker verfolgt und bat Sherlock um Hilfe. Trotz seiner Genialität konnte der Detektiv weder den Mordanschlag auf den Wachmann verhindern noch Tatwaffe, Tathergang und Täter ausfindig machen. Ebenso rätselhaft ist der Fall des "Eintagsfliegen-Mannes". Dieser verabredete sich in den Wohnungen kürzlich Verstorbener mit Frauen zu einem romantischen Rendezvous und verschwand danach spurlos - die Auserwählten glaubten hinterher, mit einem Geist zusammen gewesen zu sein. Gebannt lauschen die Hochzeitsgäste den Geschichten Sherlocks, dem während des Erzählens plötzlich bewusst wird, welche Indizien er übersah. In beiden Fällen war derselbe Unbekannte aktiv. Das Phantom wird wieder zuschlagen - hier und jetzt auf der Hochzeitsfeier. Sherlock bleibt nicht viel Zeit, um herauszufinden, wer das Opfer ist und auf welche Art es sterben soll. - Dieser furiose Krimi aus der weltweit gefeierten BBC-Reihe "Sherlock" steht ganz im Zeichen der Hochzeit von John Watson, in deren Verlauf es der "Dramaqueen" Sherlock gelingt, zwei alte, bisher ungelöste Fälle aufzuklären. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Benedict Cumberbatch (Sherlock Holmes) Martin Freeman (Dr. John Watson) Una Stubbs (Mrs. Hudson) Rupert Graves (DI Lestrade) Mark Gatiss (Mycroft Holmes) Louise Brealey (Molly Hooper) Amanda Abbington (Mary Morstan) Originaltitel: Sherlock Regie: Colm McCarthy Drehbuch: Steve Thompson Kamera: Steve Lawes Musik: David Arnold, Michael Price Altersempfehlung: ab 12