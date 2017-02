Hessen 21:00 bis 21:45 Dokumentation Schlemmen im Vordertaunus D 2011 Live TV Merken Er ist älter als die Alpen: der Taunus. Das Mittelgebirge mit seinen Wäldern, Hochflächen und dem Feldbergmassiv ist schon seit Jahrtausenden besiedelt, und so manche Kulturen haben auch kulinarische Spuren hinterlassen, die auf der Reise durch den Vordertaunus zu entdecken sind. So haben die Benders aus Kelkheim, Inhaber des Gasthauses "Zum Taunus", mehr als tausend Apfelbäume, und vierzehn Apfelsorten sind es, die es zu hegen, pflegen und ernten gibt. Königstein hat neben seiner Festungsruine auch das kleine eingemeindete Mammolshain, die heimliche "Edelkastanienhauptstadt" Deutschlands, zu bieten. Dirk Fuchs vom Café und Restaurant "Zu den Füchsen" lässt sich jedes Jahr ein neues Rezept einfallen, um die nährstoffreiche Frucht zu feiern. Auf dem "Kastanien- und Apfelmarkt" in Mammolshain ist von den Mitgliedern der "Arbeitsgemeinschaft Edelkastanie" zu erfahren, dass sich zwischen Mammolshain und Kronberg der größte zusammenhängende Kastanienhain nördlich der Alpen erstreckt. Der Witwensitz von Kaiserin Victoria in Kronberg ist heute ein Fünf-Sterne-Hotel, in dem Oliver Preding Chefkoch ist, und der österreichische Koch Bertl Seebacher lädt in sein Restaurant "kraftwerk" nach Oberursel-Bommersheim ein. Im immer noch schicken Bad Homburg besuchen die Filmautoren Astrid Dermutz und Uli Pförtner ein originelles Restaurant, die "Schreinerei Pfeiffer", und hier ist der Name Programm. Denn inmitten von Werkzeugen serviert Regina Kessler ihren Gästen unter anderem die durch Johann Wolfgang Goethe berühmt gewordene "Frankfurter Grüne Soße". Rolf Herzberger in Oberursel-Oberstedten lebt für seine Fischzucht. Fangfrisch in die Küche - das ist der kulinarische Reiz im Forellengut sowie die Zubereitung nach der ganz eigenen Art des Hauses. Nördlich von Bad Homburg besuchen Astrid Dermutz und Uli Pförtner die Saalburg, das europaweit einzige wieder aufgebaute Römerkastell. Was den Römern damals schmeckte, das erfahren Dermutz und Pförtner im Museumscafé Taberna, wo die Gerichte nach Rezepten der Römerzeit zubereitet werden. Zu guter Letzt lernen Astrid Dermutz und Uli Pförtner im Freilichtmuseum Hessenpark in Neu Anspach, wie "echtes" Brot gebacken wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schlemmen im Vordertaunus Regie: Astrid Dermutz/Uli Pförtner