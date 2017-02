Hessen 11:05 bis 11:20 Bildungsprogramm Kinderpleger/-in D 2015 Live TV Merken Spiel - Spaß - Stress Einen "typischen" Arbeitstag gibt es nicht. Denn Kindern fällt ständig Neues ein. Sie sind auch nicht immer nur süß und lieb - manchmal können sie die Geduld von Erwachsenen ganz schön strapazieren. Kinderpfleger brauchen also Ausdauer, starke Nerven und ein gewisses Maß an Durchsetzungsvermögen. Ein fordernder, aber auch bereichernder Beruf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ich mach's! - Berufe im Porträt Regie: Astrid Halder