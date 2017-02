MDR 02:40 bis 03:55 Diskussion Hart aber fair D 2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Die Gäste: Ina Ruck (ARD-Studioleiterin Washington) Jürgen Hardt (CDU, Koordinator für die Transatlantische Zusammenarbeit im Auswärtigen Amt; Außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion) Prof. Marcel Fratzscher (Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Berlin DIW) Prof. Borwin Bandelow (stellv. Direktor der Psychiatrischen Klinik der Universität Göttingen, Buchautor, Psychologe, Angstforscher) Prof. Christian Hacke (Politikwissenschaftler; seine Fachgebiete sind jüngere deutsche Geschichte, deutsche Innen- und Außenpolitik, amerikanische Geschichte und Außenpolitik sowie transatlantische Beziehungen) Mit jedem Tag mehr im Amt macht Präsident Trump deutlich: Sein Land und die Welt stehen vor radikalen Umbrüchen. Wie gefährlich ist sein Kurs? Was ändert sich für uns? Bei "hart aber fair" beantworten Experten die drängendsten Fragen der Zuschauer! Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden und diskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel. 0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Frank Plasberg Gäste: Gäste: Ina Ruck (ARD-Studioleiterin Washington), Jürgen Hardt (CDU, Koordinator für die Transatlantische Zusammenarbeit im Auswärtigen Amt, Außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion), Prof. Marcel Fratzscher (Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsf Originaltitel: Hart aber fair

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 407 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 197 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 137 Min. Señor Kaplan

Tragikomödie

ARTE 02:20 bis 03:55

Seit 87 Min.