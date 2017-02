MDR 21:15 bis 21:45 Magazin MDR Zeitreise Geschichtsmagazin mit Mirko Drotschmann Der "Meister der Angst" vor Gericht - Erich Mielkes Mordprozess / Kundschafter des Friedens - Agenten, Spione, Stasimitarbeiter / Geschichte der Zukunft(svisionen) - Was wurde aus unseren Träumen / Der Sherlock Holmes von Dresden D 2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Der "Meister der Angst" vor Gericht - Erich Mielkes Mordprozess 1989 wurde Mielke verhaftet und nur in einem Prozess zu sechs Jahren Haft verurteilt. Es ging dabei um eine Tat, die lange vor der DDR geschah. "MDR Zeitreise" sprach darüber u.a. mit dem Richter von damals. Kundschafter des Friedens - Agenten, Spione, Stasimitarbeiter "Kundschafter des Friedens" wurden die Mitarbeiter der Auslandsabteilung des Ministeriums für Staatssicherheit genannt. So heißt aber auch eine neue deutsche Kinokomödie, die sich anschickt der erfolgreichste einheimische Kinofilm des Jahres zu werden. Geschichte der Zukunft(svisionen) - Was wurde aus unseren Träumen Sich nur mit dem Scheitern der Ideale oder Abwenden der Katastrophe zu beschäftigen hält Joachim Radkau für "retrospektive Besserwisserei" und "ein allzu billiges Vergnügen". "MDR Zeitreise" hat mit dem emeritierten Geschichtsprofessor über die Vergangenheit der Zukunft debattiert. Der Sherlock Holmes von Dresden Bei seinen Recherchen zur Familiengeschichte stößt der Hobbygenealoge Gregor Schubert auf einen sogenannten "NS-Ahnenpass". Schubert entdeckt dadurch, dass sein Ururgroßvater Julius Zimmer Stadtgendarm in Dresden war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: MDR Zeitreise