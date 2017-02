MDR 17:00 bis 17:45 Magazin MDR um 4 Neues von hier & Leichter leben So viel kostet Plastikgeld D 2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken EC-Maestro-Karten sind beliebte Zahlungsmittel. Daneben gibt es noch Kredit-, Debit- oder Prepaid-Karten. Manche sind mit zahlreichen Zusatzfunktionen ausgestattet, sind sogar in Gold oder Platin zu haben. Wir lichten den Kartendschungel und rechnen nach, was Gebühren und Zusatzfunktionen kosten und welche Karten sinnvoll sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: MDR um 4