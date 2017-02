3sat 01:10 bis 02:40 Thriller Mord in bester Familie Psychothriller D 2011 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Der reiche Sägewerksbesitzer Reinhard Lorenz feiert seinen 80. Geburtstag. Die Familie versammelt sich, auch seine jüngere Tochter Katrin reist extra aus den USA an. Katrin und ihre ältere Schwester Manuela, die die Geschäfte des Vaters weiterführt, waren vor fast 20 Jahren in denselben Mann verliebt. Erst war Katrin mit Christian liiert gewesen, doch dann war Manuela von ihm schwanger geworden, und er hatte sie geheiratet. Katrin, die das junge Glück nicht ertragen konnte, war in die USA geflohen, um dort ihren Weg zu machen. Jetzt ist Manuela misstrauisch und vermutet, Katrin sei nur nach Hause gekommen, um ihr Erbe an Haus und Firma anzutreten. Doch Katrin hat andere Pläne. Am Geburtstagsabend ihres Vaters quartiert sie sich in den Bergen in der geliebten alten Jagdhütte ein. Dort wird sie am nächsten Tag schwer verletzt gefunden. Alle glauben, sie sei in der Nacht unglücklich in die Schlucht gestürzt, doch Katrin behauptet hartnäckig, jemand habe sie gestoßen. Kommissar Westphal findet zunächst keine schlüssigen Beweise für Katrins Behauptung. In Verdacht gerät Christian, Manuelas Ex-Mann, den der alte Lorenz seinerzeit wegen einer angeblichen Geldunterschlagung aus der Firma und aus der Familie geworfen hat. Nach acht Jahren ist Christian zurückgekommen, um seinen Sohn Daniel zu treffen und um seine Unschuld zu beweisen. Doch der alte Lorenz will ihn nicht bei der Familie sehen und droht ihm, er solle die Stadt verlassen. Katrin versucht zwischen Christian und seinem Sohn zu vermitteln. Und verzweifelt sucht sie nach einer Spur, wer ihr nach dem Leben getrachtet haben könnte. War es Christian? Oder gar Manuela, die sie aus dem Erbe herausdrängen will? Ihr eigenes Elternhaus ist Katrin nicht mehr geheuer. Da wird Christian erschossen aufgefunden. Das Familiendrama eskaliert, und Kommissar Westphal hat eine schwierige Aufgabe vor sich: Wer hat versucht, Katrin in die Schlucht zu stürzen, und wer hat Christian umgebracht? In einem spannenden Showdown entwirrt sich das Familiendrama, und die wahren Schuldigen werden überführt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katharina Böhm (Katrin Lorenz) Maja Maranow (Manuela Lorenz) Otto Mellies (Reinhard Lorenz) Patrick Mölleken (Daniel Lorenz) Max Herbrechter (Jens Mattern) Martin Feifel (Matthias Westphal) Thomas Sarbacher (Christian Bergmann) Originaltitel: Mord in bester Familie Regie: Johannes Grieser Drehbuch: Johannes Grieser, Peter Petersen Kamera: Volker Tittel Musik: Robert Schulte-Hemming, Jens Langbein