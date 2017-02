3sat 09:05 bis 09:45 Magazin Kulturzeit Das 3sat-Kulturmagazin von ZDF, ORF, SRF und ARD Falco-Musical - Das wilde Leben des Musikers auf der Bühne / Das "Monument" in Dresden - Manaf Halbouni setzt ein "Zeichen für Frieden, Freiheit und Menschlichkeit" / Waving the Guns - Wir treffen das Rap-Kollektiv aus Rostock / Grande Dame des Theaters - Inge Keller ist tot / Krieg gegen die Wahrheit - Mit der Sprache als Rettung A, D, CH 2017 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken "Kulturzeit" ist das werktägliche Kulturmagazin von 3sat. "Kulturzeit" mischt sich in kulturelle und gesellschaftspolitische Fragen ein. Das Magazin bietet Hintergrundinformationen, Porträts und Gespräche zu aktuellen und brisanten Fragen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nina Mavis Brunner Originaltitel: Kulturzeit

