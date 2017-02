TLC 16:55 bis 17:25 Dokusoap Cake Boss: Buddys Tortenwelt Alles für den Coach USA 2013 Merken Buddy Valastro ist völlig aufgedreht: Er hat den Auftrag, für eine große Charity-Veranstaltung der Giants eine gigantische Football-Torte zu backen. Doch der "Cake Boss" ist auch nervös: Sein Idol Tom Coughlin, Cheftrainer der New York Giants, ist Begründer der Jay-Fund-Stiftung für krebskranke Kinder und ein großer Perfektionist. Aus diesem Grund muss die Torte ein echtes Meisterwerk werden. Außerdem soll Buddy für seinen Freund Rob, der als Präsident der Essex County Bar Association vereidigt wird, einen Anwaltskuchen zaubern und grübelt noch über dem passenden Motiv. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Amato Jr. (Himself - Lil Frankie) Originaltitel: Cake Boss