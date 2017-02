TLC 16:50 bis 17:20 Dokusoap Cake Boss: Buddys Tortenwelt Eine Herzensangelegenheit USA 2012 Merken Der Arzt von Buddys Nichte möchte eine besondere Torte für eine wichtige Eröffnungsfeier. Normalerweise ist dieser Auftrag keine große Herausforderung. Allerdings muss das empfindliche Sahnekunstwerk den weiten Weg in ein Chicagoer Krankenhaus unbeschadet überstehen. Weiteres Kopfzerbrechen bereitet auch der außergewöhnliche Wunsch eines Brautpaars. Die beiden möchten gern eine Hochzeitstorte in schrecklichem Grau, passend zum Design ihrer Einladungskarten. Kann Tortenkünstler Buddy das mit seiner Konditorenehre vereinbaren? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cake Boss Musik: David Vanacore