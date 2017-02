TLC 06:00 bis 06:20 Dokusoap Brides of Beverly Hills - Brautmode für VIPs Kari-Ann/Eileen USA 2011 Merken Schönheitskönigin Kari-Ann aus Orange County ist nach Beverly Hills gekommen, um bei Renée Strauss ihr Traumkleid zu erstehen. Die 27-Jährige hat bereits 60 Beauty-Contests gewonnen und möchte am Tag ihrer Hochzeit umwerfend aussehen. Doch Kari-Ann ist äußerst wählerisch und unentschlossen: 300 Kleider hat sie schon anprobiert und nichts Passendes gefunden. Zum Termin in der Luxusboutique ist auch Brautmutter Fay angereist, um ihre Tochter zu beraten. Leider ist Fay noch schwieriger als Kari-Ann, so dass Verkaufsberaterin Clara den Beistand ihrer versierten Chefin benötigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Brides of Beverly Hills

