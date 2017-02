ORF 1 13:35 bis 13:55 Comedyserie The Millers Die scharfe Zahnärztin USA 2014 Stereo Untertitel 16:9 Merken Carol ist von ihrer Zahnärztin Dr. Sonya Vega enttäuscht. Sie musste wegen eines versäumten Termins 75 Dollar bezahlen und so wird Dr. Vega einfach auf die "Miller-Boykott-Liste" gesetzt. Dummerweise hat Nathan jedoch bereits ein Date mit der attraktiven Sonya vereinbart. Carol erfährt davon und macht sich auf, um das Date ihres Sohnes zu sabotieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Will Arnett (Nathan Miller) Margo Martindale (Carol Miller) Beau Bridges (Tom Miller) Jayma Mays (Debbie) J.B. Smoove (Ray) Nelson Franklin (Adam) Patricia Belcher (Sunni) Originaltitel: The Millers Regie: James Burrows Drehbuch: Stephnie Weir Kamera: Gary Baum Musik: Jonathan Leahy