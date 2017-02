ZDF 04:45 bis 05:30 Arztserie Bettys Diagnose Folge: 28 Unverhofft D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Talula ist schwanger. Wie soll sie sich ihren Freundinnen offenbaren? Dr. Mira Köttners Auftauchen und ihre völlige Inbeschlagnahme von Lizzy wecken bei Betty Eifersucht. Obwohl Betty erneut von Jan Petersen zum Essen eingeladen wird, weist sie das Angebot freundlich, aber bestimmt, zurück. Harmonischer geht es bei Dr. Behring und Helena von Arnstett zu. Behring wird von den gemeinsamen Urlaubsplänen seiner Freundin überrascht. Er lernt Helena von einer ganz neuen Seite kennen. Doch die gute Stimmung wird bald getrübt: Dr. Behring erfährt, dass die Chefarztstelle, die er nur kommissarisch besetzt, öffentlich ausgeschrieben wird. Und seine erste Konkurrentin ist ausgerechnet Helena. Die Schülerin Jana Schiffer wird von ihrer Mutter Heike mit Verdacht auf einen Blinddarmdurchbruch in die Aufnahmestation gebracht. Lewandowski und Talula machen bei dem Mädchen jedoch eine außergewöhnliche Entdeckung. Simon Wächter, ein ehemaliger FSJ-ler der Karlsklinik, stattet unterdessen seinen ehemaligen Kollegen einen Besuch ab. Dabei führt er nicht nur Gutes im Schilde: Lizzy erwischt ihn beim versuchten Diebstahl von Psychopharmaka. Simon leidet an krampfartigen Magenbeschwerden und offenbart sich der einfühlsamen Lizzy. Während Dr. Mira Köttner das Problem zuerst auf Gallensteine zurückführt, muss sie bei der Untersuchung feststellen, dass sich im Magen des Studenten ein Fremdkörper befindet und Simon selbst für seinen lebensbedrohlichen Gesundheitszustand verantwortlich ist. Ob sie dem Jungen helfen können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bettina Lamprecht (Bettina "Betty" Dewald) Maximilian Grill (Dr. Marco Behring) Claudia Hiersche (Dr. Helena von Arnstett) Theresa Underberg (Lizzy Riedmüller) Carolin Walter (Talula Pfeifer) Eric Klotzsch (Dr. Tobias Lewandowski) Sybille J. Schedwill (Mechthild Puhl) Originaltitel: Bettys Diagnose Regie: Jan Markus Linhof Drehbuch: Bernadette Feiler, Iris Kobler, Anja Kock Kamera: Eddie Schneidermeier Musik: Axel Huber

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 471 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 271 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 201 Min. Gesetz der Rache

Thriller

ProSieben 03:35 bis 05:15

Seit 76 Min.