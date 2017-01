ZDF 04:45 bis 05:30 Arztserie Bettys Diagnose Folge: 27 Unter Druck D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Während Talula klar wird, was der Grund für ihre ständige Übelkeit sein könnte, gerät Betty aufgrund seiner Sparmaßnahmen erneut mit dem neuen Verwaltungsdirektor Jan Petersen aneinander. Kurzentschlossen sucht sie Dr. Behring auf, um sich über Petersen zu beschweren. Unterstützung erhält sie dabei von Dr. von Arnstett. Behring steckt in der Zwickmühle, schließlich muss er als kommissarischer Chefarzt die Kosten für die gesamte Klinik im Auge behalten. Zudem hat er persönlich einen guten Draht zu Petersen, was die beiden Frauen ihm prompt vorwerfen. Sie verlassen wutentbrannt sein Büro. Behring befürchtet, dass seine Beziehung zu Helena unter dem Streit leiden könnte - er wird jedoch wieder einmal von ihr überrascht. Lizzy und Mira behandeln derweil Jannis Xidopoulos, einen 35-jährigen Griechen, der mit seiner Mutter Alexis sowie seiner gesamten Verwandtschaft ins Krankenhaus kommt, weil er unter anhaltendem Durchfall und Erbrechen leidet. Wie sich herausstellt, hat er den Durchfall durch die Einnahme von Abführmitteln selbst verursacht, um Gewicht zu verlieren. Als Lizzy ihn fragt, warum er nicht einfach weniger isst, liefert er ihr eine kuriose Begründung. Helena von Arnstett und Betty kümmern sich unterdessen um Tanja Neugebauer, die eigentlich wegen ihrer dementen Mutter ins Krankenhaus kommt. Doch Tanja bricht plötzlich zusammen und kann ihre Beine nicht mehr bewegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bettina Lamprecht (Bettina "Betty" Dewald) Maximilian Grill (Dr. Marco Behring) Claudia Hiersche (Dr. Helena von Arnstett) Theresa Underberg (Lizzy Riedmüller) Carolin Walter (Talula Pfeifer) Erich Klotzsch (Dr.Tobias Lewandowski) Sybille J. Schedwill (Mechthild Puhl) Originaltitel: Bettys Diagnose Regie: Jan Markus Linhof Drehbuch: Iris Kobler Kamera: Eddie Schneidermeier Musik: Axel Huber