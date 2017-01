TF1 21:50 bis 22:50 Sonstiges Clem Ma belle-mère s'appelle Clem F 2017 Stereo 16:9 HDTV Merken Pour Clem, rien ne va plus. Elle découvre que sa "belle-fille" cache un terrible secret. Et en essayant de l'aider, la jeune femme risque de perdre l'homme qu'elle aime. Rien ne s'arrange non plus pour Caro et son protégé. Giroin, l'ancien patron de Christophe, a fait en sorte que le garçon ne retrouve de travail nul part. Fidèle à son caractère, Caro n'a pas l'intention de se laisser faire. Alors que Caro et Clem se battent, personne ne devine ce que Salomé prépare en toute discrétion... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Victoria Abril (Caroline "Caro" Boissier) Lucie Lucas (Clémentine "Clem" Boissier) Philippe Lellouche (Xavier Ferran) Léa Lopez (Salomé) Agustin Galiana (Adrian) Carole Richert (Marie-France Brimont) Elodie Fontan (Alyzée) Originaltitel: Clem Regie: Christophe Campos Drehbuch: Marie Lefebvre

