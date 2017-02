TF1 13:50 bis 15:30 Sonstiges Deux soeurs pour une vengeance USA 2016 Stereo 16:9 Merken Jen, une psychiatre, anime une émission de radio très populaire. Un jour, une auditrice très en colère lui téléphone, puis l'agresse à son départ du studio. Jen découvre, stupéfaite, que l'auteure des méfaits n'est autre que sa soeur, Cassie, bientôt internée. Jen propose de s'occuper de ses deux nièces, Olivia et Quinn, des jumelles de 15 ans. Mais les adolescentes sont réticentes à l'idée d'aller habiter chez leur tante, et des incidents se produisent après leur arrivée. Jen sait que ses nièces en sont à l'origine mais voulant gagner leur confiance, elle se tait malgré les conseils de son amie Gail... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Haylie Duff (le docteur Jen Burgess) Grace Van Dien (Olivia / Quinn) Jacy King (Cassie) Scott Bailey (Kevin) Charlotte Graham (Gail) Amber Friendly (Robin) Barry Livingston (le docteur Frank) Originaltitel: Bad Twin Regie: John Murlowski Drehbuch: Alix Reeves