TF1 00:20 bis 01:05 Sonstiges Chicago Police Department Serment d'hypocrite USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Un médecin, que Voight a bien connu par le passé, est mis en examen après l'empoisonnement, par chimiothérapie, de quatre de ses patients. Le praticien refuse l'accès à ses fichiers aux agents. Mais Lindsay et Halstead obtiennent rapidement un mandat. Ils découvrent que les patients ont subi des expositions aux rayons qui n'étaient a priori pas nécessaires. Pendant ce temps, Burgess et Platt tentent de blanchir la réputation de Roman... Schauspieler: Jason Beghe (Hank Voight) Jon Seda (Antonio Dawson) Sophia Bush (Erin Lindsay) Jesse Lee Soffer (Jay Halstead) Patrick John Flueger (Adam Ruzek) Marina Squerciati (Kim Burgess) Laroyce Hawkins (Kevin Atwater) Originaltitel: Chicago P.D. Regie: Holly Dale Drehbuch: Jamie Pachino Musik: Atli Örvarsson