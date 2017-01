TF1 22:40 bis 23:25 Sonstiges New York Unité Spéciale A double titre USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Toute l'équipe est mobilisée pour enquêter sur un ancien boxeur, suspecté d'avoir eu des relations sexuelles avec des mineurs. Au moment de son arrestation, l'homme propose un arrangement à Barba. Il accepte de leur livrer des noms de pédophiles qui mettent des vidéos pornographiques sur Internet. Les enquêteurs suivent les différentes pistes et découvrent que l'un des malfrats est un officier de police haut gradé. Benson va devoir gérer ce cas sans Dodds, qui se voit proposer un poste intéressant dans la lutte anti-terroriste. Il va falloir faire un choix... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariska Hargitay (Olivia Benson) Kelli Giddish (Amanda Rollins) Ice-T (Odafin "Fin" Tutuola) Peter Scanavino (Dominick Carisi Jr) Raúl Esparza (Rafael Barba) Andy Karl (Mike Dodds) Robert John Burke (Ed Tucker) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Rosemary Rodriguez Drehbuch: Samantha Howard Corbin Musik: Mike Post