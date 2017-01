TF1 22:50 bis 23:40 Sonstiges Esprits criminels Mis à nu USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken Quatre attaques de banques ont eu lieu à Los Angeles, toutes commises par un homme seul et masqué qui a forcé ses otages à se déshabiller avant de s'enfuir avec son butin. L'équipe de Gideon est appelée sur place car lors de son dernier méfait, le criminel a violemment battu un gardien et a forcé deux couples à simuler des actes sexuels. L'équipe comprend que leur suspect est un maniaque sexuel qui se montre de plus en plus violent. Ils craignent qu'il finisse par tuer des gens après leur avoir infligé diverses humiliations et violences sexuelles. Des informations fournies par un directeur de banque fournissent une première piste... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mandy Patinkin (Jason Gideon) Thomas Gibson (Aaron "Hotch" Hotchner) Shemar Moore (Derek Morgan) Lola Glaudini (Elle Greenway) Matthew Gray Gubler (Spencer Reid) AJ Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Guy Norman Bee Drehbuch: Aaron Zelman Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon, Mark Mancina