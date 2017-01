TF1 23:25 bis 01:55 Sonstiges Stars sous hypnose Stereo 16:9 HDTV Merken Arthur et Messmer reçoivent une petite dizaine de stars, prêtes à faire le show devant les caméras de télévision. Toutes ces célébrités vont vivre des aventures drôles et incroyables, des expériences uniques, des fous rires, mais aussi de l'émotion. En plateau ou via des caméras cachées, toutes se laissent subjuguer par l'art de Messmer, et sont mises dans des situations plus loufoques les unes que les autres. Endormir les invités, les faire danser, les marier contre leur gré, autant de possibilités offertes par l'art de Messmer. Des séquences en caméra cachée sont enregistrées avant l'émission, puis diffusées durant les deux heures de plateau. Les invités découvrent en même temps que le public qu'ils ont fait durant ce temps où ils se sont retrouvés, bien malgré eux, sous hypnose. La garantie de quelques fous rires et émotions ! In Google-Kalender eintragen Moderation: Arthur Gäste: Gäste: Messmer