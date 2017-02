France 3 23:30 bis 01:00 Sonstiges Michèle Morgan, une vie F 2017 Stereo 16:9 Merken Michèle Morgan s'est éteinte le 20 décembre 2016, à l'âge de 96 ans. "T'as d'beaux yeux, tu sais" : cette réplique fameuse de Gabin dans "Le Quai des brumes" de Marcel Carné, entrée dans l'histoire, la propulse instantanément au rang de star en 1938, alors qu'elle n'a que 18 ans. Par la suite, Michèle Morgan tourne avec les plus grands réalisateurs français : Julien Duvivier, René Clément, Claude Lelouch. C'est avec un autre monstre sacré, Gérard Oury, qu'elle vécut une histoire d'amour passionnelle pendant 50 ans. Ce documentaire retrace son destin, sa carrière et les rencontres qui ont marqué sa vie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Humbert Ibach