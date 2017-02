France 3 15:20 bis 16:05 Sonstiges Rex Glacial I, A, D 2000 Stereo 16:9 Merken Rex met en scène une unité de police criminelle à Vienne puis Rome et notamment le duo infaillible d'un inspecteur et de son berger allemand, Rex. Les scénaristes ont traité plusieurs aspects de la criminalité: crimes passionnels, de psychopathes, par accident, crapuleux, mafieux, etc...; et divers problèmes de société occupent également le devant de la scène dans l'un ou l'autre épisode: alcoolisme, violence domestique, addiction au jeu, etc... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Gerhard Zemann (le docteur Leo Graf) Johannes Terne (Johannes Altmann) Birge Schade (Lisa Altmann) Wolfram Berger (Georg Kartnig) Originaltitel: Rex Regie: Peter Carpentier Drehbuch: Peter Hajek, Peter Moser, Bernhard Schärfl Musik: Gerd Schuller