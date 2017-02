France 3 00:20 bis 01:10 Sonstiges Aumôniers en temps de guerre F 2015 Stereo 16:9 Merken Sur des commentaires de Stéphane Ronchewski, le documentaire se penche sur le rôle des aumôniers militaires, de la Première Guerre mondiale à aujourd'hui. De nombreux intervenants, comme l'historienne Annette Becker, le prêtre Alain Maillard de la Morandais, ou encore Henri Mauchamp, infirmier parachutiste à Diên Biên Phû, évoquent ces liens qui unissent l'armée française à ces hommes de Dieu en uniforme. Des rapports d'autant plus intéressants de nos jours, alors que le débat sur la laïcité et sa mise en oeuvre est un sujet brûlant d'actualité. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Stéphane Benhamou

