France 3 23:40 bis 01:00 Sonstiges Le divan de Marc-Olivier Fogiel Stereo 16:9 Merken Académicien, normalien, issu d'une vieille famille appartenant à la noblesse de robe, Jean d'Ormesson est journaliste, chroniqueur et, avant tout, écrivain. A 90 ans, il fait son entrée dans la bibliothèque de la Pléiade. Il s'allonge sur le divan de Marc-Olivier Fogiel et revient sur les moments importants de sa vie, évoque son riche parcours professionnel, démontre sa grande érudition, et parle de ses choix de carrière, ses croyances, ses regrets et ses envies. Un moment unique de confidences et de vérités, dans un cadre intime, pour une personnalité de premier plan du paysage intellectuel français. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Marc-Olivier Fogiel Gäste: Gäste: Jean d'Ormesson