France 3 22:25 bis 23:55 Sonstiges Brokenwood Mourir ou ne pas mourir NZ 2015 Stereo 16:9 Le commandant Shepherd et le sergent Sims assistent à une représentation de la pièce "Hamlet", dans laquelle Jared tient un rôle. Le spectacle est brusquement interrompu lorsque l'un des acteurs, Ben Faulkner, tombe raide mort sur scène, victime d'un empoisonnement au cyanure. Les premiers suspects sont les membres de la troupe, dont Juliet Phelps, avec qui la victime avait rompu deux semaines plus tôt, Ralph Saint-John, le père de Juliet, Paula Worthington, la directrice de la troupe, avec qui Faulkner entretenait d'étranges relations, Gray Jenkins, l'accessoiriste amoureux de la victime et Nelly Jenkins, l'ancienne femme de Gray... Schauspieler: Neill Rea (Mike Shepherd) Fern Sutherland (Kristin Sims) Pana Hema Taylor (Jared Morehu) Nic Sampson (Sam Breen) Holly Hudson (Juliet) Peter Hambleton (Ralph) Miranda Harcourt (Paula) Originaltitel: The Brokenwood Mysteries Regie: Murray Keane Drehbuch: Timothy Balme Musik: Jay Neilson, Tami Neilson