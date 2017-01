France 3 22:25 bis 00:00 Sonstiges Le sang de la vigne Les veuves soyeuses B, F 2012 Stereo 16:9 Merken La célèbre maison de Champagne Vonnelle est frappée par le deuil, avec le décès du fils de la famille dans un accident d'équitation, puis celui du père, qui s'éteint dans son sommeil. Alice de Vonnelle se retrouve donc seule à la tête de l'entreprise mais n'a aucune compétence dans le domaine du champagne. En hommage à son fils, elle désire baptiser l'un des millésimes de son nom et fait appel à l'oenologue Benjamin Lebel. Mais son intervention est vue d'un mauvais oeil, et les obstacles se multiplient. Dans un climat de suspicion, Benjamin poursuit l'élaboration du champagne, tout en essayant de résoudre les énigmes autour des décès récemment survenus... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pierre Arditi (Benjamin Lebel) Yoann Denaive (Silvère Dugain) Evelyne Bouix (Alice de Vonnelle) Salomé Stévenin (Marianne de Vonnelle) Pierre-Arnaud Juin (Aymeric Montet) Jean-Michel Fête (François Norbert) Michel Cassagne (Edouard d'Ortef) Originaltitel: Le sang de la vigne Regie: Régis Musset Drehbuch: Christiane Lebrima, Jacques Lebrima, Jean-Pierre Alaux, Noël Balen Musik: Jean-Marie Sénia