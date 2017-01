France 2 22:50 bis 00:20 Sonstiges Un jour, un destin Jean-Louis Trintignant, l'insaisissable F 16:9 HDTV Merken Sur Twitter via /1j1d. Acteur discret, distant, mais déterminé, Jean-Louis Trintignant a, au cours de sa longue carrière, joué les jeunes premiers romantiques, rivalisant avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, mais aussi les sombres cyniques. Il est devenu, devant la caméra des plus grands réalisateurs, un personnage emblématique du cinéma des années 1960 et 1970. Pour le reste, il a entretenu le mystère, se réfugiant derrière le masque de l'acteur énigmatique, taiseux et solitaire. Et pourtant, l'homme a connu une vie tumultueuse marquée par des drames intimes, la fascination pour la vitesse et la mise en danger, l'amour de la nature et de la poésie. Archives et témoignages de proches permettent d'approcher la vérité de cette personnalité insaisissable. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Laurent Delahousse Originaltitel: Un jour, un destin