sixx 19:20 bis 19:45 Dokusoap Die Super-Makler - Top oder Flop? Unfinished Flip USA 2014 16:9 HDTV Merken Tarek und Christina werden von einem Makler kontaktiert, der unbedingt ein Haus loswerden will. Er bietet einen Preis von 315.000 Dollar an. Ist die Immobilie ihren Preis auch wert? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tarek El Moussa, Christina El Moussa Originaltitel: Flip or Flop Altersempfehlung: ab 6