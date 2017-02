RTL 9 13:40 bis 15:20 Sonstiges Assaut final USA 2002 Merken Ingénieur-paysagiste indépendant, Tom Baxter vit avec sa famille dans une belle maison de banlieue. Un jour, la demeure est envahie par trois cambrioleurs armés. Leur chef, Jack, qui se fait appeler Alpha, se charge de Tom, tandis qu' "Omega" doit tenir en respect son épouse Faye, leur fils pré-ado et asthmatique Nick, et leur fille espiègle Alex... Faye entame alors une course contre la montre pour sauver sa famille de ce trio d'adversaires mortels. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mel Harris (Faye Baxter) Cameron Bowen (Nick Baxter) Derek Hamilton (Omega) Daniel Baldwin (Jack "Alpha") Melinda Clarke (Beta) Fredric Lehne (Tom Baxter) Michelle Jackson (Alex Baxter) Originaltitel: Dynamite Regie: Walter Baltzer Drehbuch: Dan Levine Musik: Joe Kraemer

