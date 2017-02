RTL 9 13:40 bis 15:15 Sonstiges Péril à domicile CDN 2006 Merken Après la disparition tragique de sa femme, Richard Wynn est très sensible à la gentillesse de sa belle-soeur, Laci Collins, qui propose de venir s'installer chez lui pour l'aider à s'occuper de ses deux enfants. Cependant, Richard ignore que celle-ci a de lourds problèmes psychologiques et surtout qu'elle rêvait de mener la même vie que sa soeur défunte. Elle est également obsédée par Richard. Lorsque deux ans plus tard, Richard annonce à ses proches qu'il souhaite se marier avec Nicole Garvey, Laci est complètement désemparée. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Linda Purl (Laci Collins) Linden Ashby (Richard Wynn) Shannon Sturges (Nicole Harris) Steven McPhail (Danny Wynn) Brad Fyle (Orderly) Stephanie Halin (Gwen) Bruce Dinsmore (Kevin Lansing) Originaltitel: Maid of Honor Regie: Douglas Jackson Drehbuch: Ken Sanders, George Saunders Musik: Steve Gurevitch