RTL TVI 21:20 bis 22:15 Sonstiges Chicago med Effets de manque USA 2016 Stereo April et le docteur Halstead s'occupent d'un sans-abri alcoolique, qui souffre d'une jambe cassée... Le docteur Manning, quant à elle, a du mal à surmonter le décès de son mari... Deux patientes âgées arrivent dans les locaux de l'hôpital et semblent souffrir des mêmes symptômes, alors que le docteur Halstead est intéressé par une offre de travail en Californie... Schauspieler: Nick Gehlfuss (Dr. Will Halstead) Yaya DaCosta (April Sexton) Torrey DeVitto (Dr. Natalie Manning) Rachel DiPillo (Sarah Reese) Colin Donnell (Dr. Connor Rhodes) Brian Tee (Dr. Ethan Choi) Marlyne Barrett (Maggie Lockwood) Originaltitel: Chicago Med Regie: Fred Berner Drehbuch: Jeff Drayer, Stephen Hootstein