RTL TVI 22:00 bis 22:50 Actionserie 24: Live Another Day Ces événements se déroulent de 15h00 à 16h00 USA 2014 Stereo Avec l'aide de Chloé, la CIA a la preuve que le drone de Tanner a été détourné et neutralisé. Heller ordonne à tous les drones américains d'atterrir, mais Margot a déjà réussi à prendre le contrôle d'un groupe de drones sur le Royaume-Uni. Bauer est amené à Heller auquel il révèle connaître un associé de Margot qui pourrait le conduire jusqu'à elle. Cependant, Bauer ne révèle pas son identité. Shabaaz confie à Simone qu'il a établi les preuves dans une pièce, et qu'il a rendu le détournement de drone traçable. Une trace trouvée par la CIA, qui permet à Navarro de conduire l'équipe jusqu'à l'emplacement en question. Cross décide aussitôt de quitter la cachette tout en persuadant O'Brian de partir avec lui, mais Belcheck l'arrête. Après avoir découvert la trahison de Shabaaz, Margot l'emmène et le tue. Simone ne bronche pas ... Schauspieler: Kiefer Sutherland (Jack Bauer) Yvonne Strahovski (Kate Morgan) Tate Donovan (Mark Boudreau) Mary Lynn Rajskub (Chloe O'Brian) William Devane (President James Heller) Gbenga Akinnagbe (Erik Ritter) Giles Matthey (Jordan Reed) Originaltitel: 24: Live Another Day Regie: Omar Madha Drehbuch: Sang Kyu Kim, Patrick Somerville Musik: Sean Callery