RTL TVI 12:15 bis 12:35 Sonstiges Top Models USA 2015 Stereo Ivy surprend Liam en compagnie de Steffy et comprend que leur relation ne sera dès lors plus la même. Aly rechigne toujours de voir Steffy et Maya comme les nouvelles icônes de la compagnie et il le fait comprendre lors d'une réunion importante... Steffy s'entretient avec Ridge et lui fait part de ses projets d'avenir avec Liam... Schauspieler: Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) Sean Kanan (Deacon Sharpe) John McCook (Eric Forrester) Heather Tom (Katie Logan Spencer) Jacqueline MacInnes Wood (Steffy Forrester) Scott Clifton (Liam Spencer) Don Diamont (Bill Spencer Jr.) Originaltitel: The Bold and the Beautiful