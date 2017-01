RTL TVI 20:15 bis 22:35 Sonstiges Top Chef Stereo Merken Les chefs Hélène Darroze, Michel Sarran, Jean-François Piège et Philippe Etchebest sont le jury de Top Chef et, comme toujours, ils recherchent " le " grand chef de demain... Mais cette année, les règles changent ! Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Michel Sarran ont décidé de s'investir dans la compétition d'une façon totalement inédite. Cette année, ils seront à la tête d'une brigade de 4 candidats ! Pour la première fois dans l'histoire de Top Chef, les 3 chefs vont chacun sélectionner les candidats qui rejoindront leur brigade avec, comme objectif, avoir le gagnant de Top Chef ! Une fois leur brigade constituée, ils épauleront leurs candidats et les accompagneront tout au long du concours. Leur but : être au plus près des candidats, les bousculer, les pousser à aller sans cesse plus loin... pour toujours plus d'excellence et de créativité ! Les chefs vivront chaque émotion, chaque doute, chaque succès aux côtés de leur brigade. Lors de ce premier épisode de sélection, les chefs rencontreront 15 jeunes chefs de talent. Ils les mettront au défi à travers des épreuves originales pour découvrir leur univers, leurs techniques et leur personnalité en cuisine... Si plusieurs chefs se battent pour le même candidat, ce sera à lui de choisir son chef. Au terme de cet épisode, 12 candidats intégreront l'une des brigades ; 3 seront éliminés aux portes du concours. Lors de la sélection mais aussi lors des épreuves, les chefs ne se feront pas de cadeau entre eux ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie