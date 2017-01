RTL TVI 22:05 bis 22:50 Mysteryserie Under the Dome Les ensorcelés USA 2015 Stereo Merken La Résistance échappe à la maison funéraire du Révérend Coggin après que La Communauté ait envahi Aktaion. Joe et Norrie sont chassés par la Communauté vers la bibliothèque, mais Sam, qui semble être de leur côté, les sauve. Julia et Big Jim réussissent à capturer Barbie qu'ils interrogent avec l'espoir de le faire revenir à lui. Mais ça ne marche pas, et Big Jim s'en prend à Eva et à La Communauté avant de prendre la fuite. De son côté, Julia affronte seule Barbie qu'elle menace avec son pistolet. Mais très vite les sentiments prennent le dessus, et ils finissent par s'embrasser... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Vogel (Dale 'Barbie' Barbara) Rachelle LeFevre (Julia Shumway) Alexander Koch (James 'Junior' Rennie) Eddie Cahill (Sam Verdreaux) Colin Ford (Joe McAlister) Mackenzie Lintz (Norrie Calvert-Hill) Kylie Bunbury (Eva Sinclair) Originaltitel: Under the Dome Regie: Eriq La Salle Drehbuch: Brian K. Vaughan, Stephen King, Tim Schlattmann, Mark Bruner Musik: A. Patrick Rose, W.G. Snuffy Walden