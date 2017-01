RTL TVI 20:25 bis 21:15 Mysteryserie Under the Dome La sixième extinction USA 2015 Stereo Merken Les habitants de Chester 's Mill regardent impuissants la pluie de météorites qui provoque de nombreux dégâts. Les habitants comprennent alors que le dôme est là pour les protéger de ce genre de catastrophes. Barbie suggère à Eva d'envoyer un signal vers Bird Island afin de communiquer avec d'éventuels survivants qui pourraient trouver refuge sous le dôme. Pendant ce temps, Big Jim et Julia se rapprochent et se soûlent à Aktaion sur Bird Island, parlent de leurs regrets et de la fin du monde. Et tandis que Junior attaque Sam, Christine renaît dans son cocon. L'ordinateur central indique que tous les gens en dehors du dôme ont péri... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Vogel (Dale 'Barbie' Barbara) Rachelle LeFevre (Julia Shumway) Alexander Koch (James 'Junior' Rennie) Eddie Cahill (Sam Verdreaux) Colin Ford (Joe McAlister) Mackenzie Lintz (Norrie Calvert-Hill) Kylie Bunbury (Eva Sinclair) Originaltitel: Under the Dome Regie: David Barrett Drehbuch: Stephen King, Brian K. Vaughan Musik: A. Patrick Rose, W.G. Snuffy Walden