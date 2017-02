Österreich 1 21:00 bis 22:00 Kabarett Salzburger Nachtstudio Mut zum Handeln Merken Kompetenz macht sicher. Sie ist eine Voraussetzung für selbstwirksam zu entscheiden. Doch Mut dazu schwindet. Vor allem in großen Unternehmen werden Entscheidungen delegiert: an Experten, an Gutachter, an Dritte. Trotz Kompetenz und Fachwissen vertrauen viele Manager nicht ihrem eigenen Urteil. Intuitiv richtige Entscheidungen werden durch teure Gutachten abgesichert, beobachtet der Psychologe Gerd Gigerenzer vom Max Planck Institut für Bildungsforschung Berlin. Eine Verschwendung von Ressourcen und Zeit. Was Entscheidungsträger wieder lernen müssen ist, dem eigenen Bauchgefühl zu vertrauen. Dieses beruht nämlich auf Wissen und Erfahrung. Aber: warum fällt das zunehmend schwer? Warum schwindet das Vertrauen in die gemachten Erfahrungen? Sind es nur die Ängste vor Prestigeverlust und möglicher Kritik? Für die Psychotherapeutin Boglarka Hadinger, Leiterin des Institutes für Logotherapie und Existenzanalyse in Tübingen, ist Mut eine innere Haltung. Die Bereitschaft, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen, beruht auf dem Bewusstsein der eigenen Identität. Diese basiert auf Bindungserfahrungen und dem Erlebnis der Selbstwirksamkeit in früher Kindheit. Der Mut zum Handeln ist für sie erlernbar. Darum besucht sie Schulen und führt Gespräche mit den Kindern. Erziehung zur Verantwortung und Handlungsfähigkeit ist das Motto der Sozialakademie der Österreichischen Arbeiterkammer. Junge Betriebsräte aus ganz Österreich werden geschult, Führungspositionen innerhalb ihrer Organisation einzunehmen, um als Interessensvertreter verantwortungsvoll zu agieren. Ihr Mut zum Handeln ist die Voraussetzung dafür. In Google-Kalender eintragen