Österreich 1 19:30 bis 21:00 Musik Philharmonisches in Ö1 <bk>Wolfgang Amadeus Mozart: Konzert für Klavier und Orchester B-Dur KV 595 (Leitung: Karl Böhm; Emil Gilels, Klavier) (Aufgenommen im November 1973 in Wien)<ek><bk>Johannes Brahms: Sinfonie Nr. 3 F-Dur op. 90 (Leitung: Karl Böhm)<ek><bk>Johann Strauß: Rosen aus dem Süden op. 388, Walzer nach Motiven aus der Operette "Das Spitzentuch der Königin" (Leitung: Karl Böhm) (Aufgenommen im September 1972)<ek><bk>Johannes Brahms: Ballade d-Moll op. 10 Nr. 1 (Emil Gilels, Klavier) (Aufgenommen am 9. August 1976 bei den Salzburger Festspielen)