Im Jahr 1507 begann Nikolaus Kopernikus, dass geozentrische Weltbild des Ptolemäus in Frage zu stellen. Über 100 Jahre später stritt Galileo Galilei für das neue kopernikanische Weltsystem, das sich - trotz der vehementen Ablehnung durch die Kirche - gegen Ende des 17. Jahrhunderts langsam durchzusetzen begann. Die Menschen erkannten: Die Erde dreht sich unter ihnen, der Mond um die Erde, die Erde um die Sonne, die Planeten ebenso - die Welt befindet sich im Taumel. Vielleicht ist es kein Zufall, dass gerade in dieser Zeit - im ausgehenden 17. und beginnenden 18. Jahrhundert - Drehtänze in Mode waren: Diesem zyklischen Empfinden scheint besonders die Chaconne zu entsprechen, eine Variationsform über einem gleichbleibenden Harmonie-oder Bassgerüst.