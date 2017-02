Österreich 1 09:45 bis 09:57 Sonstiges Radiokolleg Die Leidenschaft der Amateure. Hausmusik zwischen Streichquartett und Laptop-Session (3) Merken Man trifft sich zum Kartenspiel, zum Lesezirkel oder - um Hausmusik zu machen! Zumeist hat diese aber kaum noch etwas damit zu tun, was im 19. und bis weit ins 20. Jahrhundert hinein, in zahlreichen auch kleinbürgerlichen Haushalten gepflegt wurde. Während früher mit der Hausmusik auch die Pflege kultureller "eigen-tümlicher" Traditionen verbunden war (auf der Grundlage einfacher oder für den Hausgebrauch vereinfachter Literatur), so zeigt heutige Praxis geradezu das Gegenteil: Man könnte von privaten Workshops sprechen oder privaten Sessions, auf denen, bis hin zu elektronisch experimenteller Musik, alles gespielt wird, was man sich vorstellen kann. Eine Art von Selbstverwirklichung also; so unverzichtbar wie selbstverständlich für jene, die sie ausüben. Und so unterschiedlich sein mag, was sie spielen, vielleicht hat die Art, wie sie spielen, mehr mit der alten "musica da camera" - etwa mit englischen Gambenconsorts - zu tun, als man zunächst annehmen möchte. In Google-Kalender eintragen

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 265 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 121 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:50 bis 10:55

Seit 65 Min. Teletip

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 55 Min.