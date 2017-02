RTL 9 03:55 bis 04:20 Sonstiges 112 Unité d'urgence Adultère à risque D 2008 Merken Un homme se retrouve coincé dans les barreaux d'une fenêtre en tentant de fuir en catastrophe la chambre de sa maîtresse alors que son mari revenait à l'improviste. Une voisine soupçonneuse appelle les urgences et, à leur arrivée, les hommes de Bender se retrouvent entre les feux croisés du mari et de l'amant. Pendant ce temps, dans les locaux du service des urgences, Jenny s'imagine à tort que Heiko est gay et celui-ci ne sait toujours pas comment déclarer sa flamme à Jenny. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Björn Kirschniok (Heiko Ehrich) Simona Brokmann (Rita Brandt) Tanja Lanäus (Judith Voss) Philip Koestring (Dimitri Papapostolou) Mats Reinhardt (Peter Wells) Sandra Schlegel (Dr. Kristin Driesen) Max Alberti (Dr. Tom Wagner) Originaltitel: 112: Sie retten dein Leben Drehbuch: Sebastian Büttner, Christoph Schlewinski Musik: Samir Kadribasic

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 425 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 220 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 155 Min. Zwölf Uhr mittags

Western

Das Erste 02:55 bis 04:15

Seit 70 Min.