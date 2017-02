Schauspieler: Richard Christie (Charlie Webber) Reign Edwards (Nicole Avant) Rome Flynn (Zende Forrester Dominguez) Pierson Fode (Thomas Forrester) Linsey Godfrey (Caroline Spencer Forrester) Thorsten Kaye (Ridge Forrester) Katherine Kelly Lang (Brooke Logan)

Originaltitel: The Bold and the Beautiful Regie: Deveney Kelly Drehbuch: Shannon Bradley, Bradley Bell, Michael Minnis