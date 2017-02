hr2 20:04 bis 21:00 Sonstiges Kaisers Klänge Musikalische Streifzüge Beethovens Neunte - Musik für alle Fälle Merken Kaum ein Werk der klassischen Musik wurde so sehr vereinnahmt wie Beethovens neunte Sinfonie. Ob als Europahymne, als Ständchen zu Hitlers Geburtstag oder als Begleitmusik zur Arbeiterbewegung die Neunte diente der Umsetzung unterschiedlichster Utopien durch alle politischen Lager hindurch. Warum das so ist und wie Beethovens Neunte überhaupt zur Weltanschauungsmusik wurde, ist heute Thema in "Kaisers Klänge". In Google-Kalender eintragen Moderation: Niels Kaiser