Nils Heinrich ist gelernter Konditor. Er machte 1990 in Sangerhausen, Bezirk Halle, seinen Abschluss, wurde aber erst einmal arbeitslos. Mehr Erfolg als mit Torten und Pralinen hatte Heinrich als Gründer und Gestalter der Berliner Lesebühne "Brauseboys". Bald reiften seine grotesken Alltagsgeschichten zu abendfüllenden Bühnenprogrammen und ausgestalteten satirischen Erzählungen heran. Heute tritt der Mann mit der eckigen Brille und der mal sanften, mal markigen Hip-Hopper-Stimme auf Kleinkunstbühnen, in 3Sat-Fernsehsendungen oder auch im "Quatsch-Comedy-Club" auf und erspielte sich unter anderem 2011 den renommierten Kabarettpreis "Salzburger Stier". Moderation: Arne Kapitza