SWR 2 17:05 bis 17:50 Magazin Forum Sichel, Kreis und Kugel. Der Mond als Zentralgestirn in der Kunst- und Kulturgeschichte Merken Sichel, Kreis und Kugel. Der Mond als Zentralgestirn in der Kunst- und Kulturgeschichte In Google-Kalender eintragen