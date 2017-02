Bayern 2 09:05 bis 10:00 Sonstiges radioWissen Benimm und Manieren Höflichkeit. Mehr als eine Zierde / Der Gentleman. Relikt aus längst vergangenen Zeiten / Das Kalenderblatt 08.02.1971: Haarnetzerlass bei der Bundeswehr gelockert. Von Anja Mösing Merken 'Im Deutschen lügt man, wenn man höflich ist', heißt es in Goethes Faust. Aber ist das wirklich so? Ist Höflichkeit, die in ihrer ursprünglichen Bedeutung das richtige Verhalten am fürstlichen Hof meinte, wirklich nur eine heuchlerische und inhaltslose Form der Etikette? Kann sich in einem höflichen Verhalten nicht auch die grundsätzliche und aufrichtige Achtung vor dem Anderen ausdrücken? Überall, wo sich Menschen begegnen, ob innerhalb ihres eigenen Kulturkreises oder im Zusammentreffen mit anderen Kulturen, müssen sie miteinander umgehen. Wie dieser zwischenmenschliche Umgang aussieht, ob er zivilisiert oder respektlos verläuft, das Leben aller Beteiligten angenehm oder anstrengend macht, ist nicht zuletzt auch eine Frage der Höflichkeit. // Wer im Beruf in die höheren Etagen kommen will und von zu Hause nicht die nötigen Verhaltensregeln mitbekommen hat, geht ins Benimmseminar. Und in Buchläden stehen regaleweise "How-To"-Bücher, die jungen Deutschen Etikette beibringen sollen. Aber machen gute Manieren einen Mann zum Gentleman? Den Gentleman vom alten Schlag macht viel mehr aus, als formvollendetes Benehmen. Die Autorin hat sich auf die Suche begeben nach dem Phänomen des Gentlemans - und sie konnte einige überlebende Exemplare interviewen. In Google-Kalender eintragen

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 265 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 121 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:50 bis 10:55

Seit 65 Min. Teletip

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 55 Min.