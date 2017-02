ATV 2 22:15 bis 00:04 Filme Rocky IV - Der Kampf des Jahrhunderts USA 1985 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Bei einem Showkampf in Las Vegas wird Rockys Freund Apollo Creed von der russischen Kampfmaschine Ivan Drago getötet. Rocky will ihn rächen und fordert Drago zum Kampf, obwohl ihm seine Frau Adrian davon abrät. Rocky reist in die Sowjetunion und bereitet sich in der Wildnis Sibiriens auf den Kampf vor, während Drago mit Hilfe modernster Methoden in Form gebracht wird. Schliesslich kommt es zum grossen Kampf in Moskau... Nach den vor allem auf Pathos ausgerichteten, aber eher unpolitischen ersten drei Teilen der Boxersaga richtet Sylvester Stallone, durch den Erfolg von "Rambo" gestärkt, den Blick des Tigers auf den damaligen US-Erzfeind Sowjetunion, der durch Muskelmann Dolph Lundgren in der Rolle des Ivan Drago verkörpert wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Stallone (Rocky Balboa) Talia Shire (Adrian) Burt Young (Paulie) Carl Weathers (Apollo Creed) Brigitte Nielsen (Ludmilla) Tony Burton (Duke) Dolph Lundgren (Drago) Originaltitel: Rocky IV Regie: Sylvester Stallone Drehbuch: Sylvester Stallone Kamera: Bill Butler Musik: Vince DiCola Altersempfehlung: ab 16