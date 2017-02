ATV 2 20:15 bis 22:15 Filme Rocky III - Das Auge des Tigers USA 1982 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich wollte sich der Weltmeister Rocky Balboa, nach mehrfach erfolgreicher Verteidigung seines Titels, zur Ruhe setzen. Doch Clubber Lang gelingt es, ihn zu einem weiteren Meisterschaftskampf zu überreden. Trotz Warnungen seines Trainers, willigt Rocky ein und erlebt die schlimmste Niederlage seines Lebens, k.o. in der zweiten Runde. Am gleichen Abend stirbt auch noch überraschend sein Mentor und Trainer Mickey. Rocky leidet an einer schweren Depression, bis es seinem früheren Kontrahenten Creed gelingt, ihn wieder zu motivieren. Er überzeugt den angeschlagenen Champion, sich von ihm für einen Rückkampf gegen Lang trainieren zu lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Stallone (Rocky Balboa) Talia Shire (Adrian) Burt Young (Paulie) Carl Weathers (Apollo Creed) Burgess Meredith (Mickey) Tony Burton (Duke) Mr. T (Clubber Lang) Originaltitel: Rocky 3 Regie: Sylvester Stallone Drehbuch: Sylvester Stallone Kamera: Bill Butler Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12