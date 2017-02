ATV 2 15:50 bis 16:45 Serien Las Vegas Ein ganz normaler Tag USA 2007 Stereo Merken Ein entflohener Bulle auf den Straßen von Las Vegas ist nur der Beginn eines seltsamen Tages für die Angestellten des Montecito: Ed muss sich auf Drängen der Glücksspielbehörde einer Aggressionstherapie unterziehen und wird fortlaufend auf die Probe gestellt. Delinda versucht freundlich auf ihre Mitmenschen zuzugehen und tritt dabei in jedes nur erdenkliche Fettnäpfchen. Mike leiht sich Geld von Ed und gerät bei der Einlösung des Checks auf der Bank in einen Raubüberfall. Danny macht sich Sorgen um seinen alten Freund Jimmy. Er vermutet, dass dieser für Geld an einem russischen Roulette teilnehmen möchte?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Caan (Edward "Big Ed" Melvin Deline) Josh Duhamel (Danny McCoy) Nikki Cox (Mary Connell) Vanessa Marcil (Samantha "Sam" Jane Marquez) Molly Sims (Delinda Deline) James Lesure (Mike Cannon) Richard T. Jones (Keith Mannix) Originaltitel: Las Vegas Regie: Steven DePaul Drehbuch: Robb Cullen, Mark Cullen Kamera: John C. Newby Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 12